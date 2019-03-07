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Йованович: твёрдо намерены сравнять счёт в серии с УНИКСом

Йованович: твёрдо намерены сравнять счёт в серии с УНИКСом
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом. По словам Йовановича, команда нацелена на победу в предстоящей игре.

«Во втором матче серии «Локо» должен правильно отреагировать на поражение в первой игре. Необходимо сыграть гораздо интенсивнее – как на своей половине площадки, так и на чужой. Конечно, нам будет тяжело, ведь УНИКС приедет в Краснодар, чтобы закончить работу. Но мы твёрдо намерены сравнять счёт в серии и поехать в Казань на решающую игру», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.

Первая встреча завершилась со счётом 86:66 в пользу казанцев. Ответный матч состоится в Краснодаре завтра, 8 марта.

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