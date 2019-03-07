18 очков Папапетру помогли «Панатинаикосу» разгромить «Дарушшафаку»

В Стамбуле завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Дарушшафака» принимала «Панатинаикос».

Гости сразу же завладели инициативой и выиграли первую четверть с разницей в три очка — 20:17, а к концу первой половины матча увеличили преимущество до 9 баллов. После большого перерыва рисунок игры не изменился, «Панатинаикос» продолжил наращивать отрыв, к концу третьей десятиминутки он стал уже двузначным — 66:53, а в заключительном игровом отрезке команда из Греции оформила победу с разгромным счётом — 91:67.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Папапетру, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил Георгиос Папаяннис, ещё один дабл-дабл записал в актив Ник Калатес — 10 очков и 11 передач. У «Дарушшафаки» 14 очков набрал Тони Дуглас.