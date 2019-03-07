18 очков Улановаса помогли «Жальгирису» разгромить «Гран Канарию»

«Жальгирис» на домашней арене добыл победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией». Команда из Каунаса с первых минут завладела инициативой и не отпускала её на протяжении всей встречи. Подопечным Ясикявичуса удалось победить во всех четвертях, что помогло оформить успех с крупным счётом — 98:64.

Самым результативным в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 18 очков. Сразу пять игроков в составе «Жальгириса» набрали 10 или более очков. У «Гран Канарии» 13 баллов в актив записал Маркус Эрикссон.

Этот успех стал для литовской команды вторым кряду. Таким образом, «Жальгирис» улучшил шансы на попадание в топ-8 по итогам регулярного чемпионата, хотя по-прежнему остаётся вне зоны плей-офф.