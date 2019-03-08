Дабл-дабл Льюля принёс «Реалу» уверенную победу в матче с «Фенербахче»

Центральный матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялся в Мадриде. Здесь встречались финалисты минувшего сезона — «Реал» и «Фенербахче».

Первая четверть встречи прошла при минимальном преимуществе хозяев, что отразилось и в цифрах на табло — 27:25 в пользу мадридцев. Во второй десятиминутке «Реал» немного прибавил и на большой перерыв ушёл, лидирую в счёте с разницей в 7 очков — 52:45.

В третьей четверти подопечные Ласо окончательно сняли вопросы о победителе, оторвавшись на 16 очков — 77:61. В заключительном игровом отрезке хозяева сбавили обороты и уверенно довели встречу до победы — 101:86.

Самым результативным в составе «Реала» стал Энтони Рэндольф, набравший 21 очко, Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Серхио Льюль. У «Фенербахче» 15 очков набрал Костас Слукас.