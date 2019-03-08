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Дабл-дабл Льюля принёс «Реалу» уверенную победу в матче с «Фенербахче»

Дабл-дабл Льюля принёс «Реалу» уверенную победу в матче с «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига

Центральный матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялся в Мадриде. Здесь встречались финалисты минувшего сезона — «Реал» и «Фенербахче».

Первая четверть встречи прошла при минимальном преимуществе хозяев, что отразилось и в цифрах на табло — 27:25 в пользу мадридцев. Во второй десятиминутке «Реал» немного прибавил и на большой перерыв ушёл, лидирую в счёте с разницей в 7 очков — 52:45.

В третьей четверти подопечные Ласо окончательно сняли вопросы о победителе, оторвавшись на 16 очков — 77:61. В заключительном игровом отрезке хозяева сбавили обороты и уверенно довели встречу до победы — 101:86.

Самым результативным в составе «Реала» стал Энтони Рэндольф, набравший 21 очко, Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Серхио Льюль. У «Фенербахче» 15 очков набрал Костас Слукас.

Евролига. 25-й тур
07 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
101 : 86
(27:25, 25:20, 25:16, 24:25)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Рэндольф - 21, Льюль - 17, Кэрролл - 12, Таварес - 11, Дек - 9, Тэйлор - 9, Козёр - 7, Айон - 7, Рейес - 5, Кампаццо - 3, Фернандес, Юста
Фенербахче: Слукас - 15, Гудурич - 12, Веселы - 12, Мелли - 11, Мухаммед - 11, Грин - 8, Биберович - 5, Датоме - 5, Дювериоглу - 4, Махмутоглу - 2, Калинич - 1, Гюлер
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