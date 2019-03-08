Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Женщины. Короткая программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

51 очко Лилларда не спасло «Портленд» от поражения в овертайме от «Тандер»

51 очко Лилларда не спасло «Портленд» от поражения в овертайме от «Тандер»
Баскетбол / НБА

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в овертайме со счётом 129:121 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Оклахома-Сити» набрал из краски 70 очков, пропустив 48, и выиграл борьбу за подборы 58-51, взяв 16 отскоков на чужом щите. При этом «Портленд» исполнил 47 штрафных бросков против 32 у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 51 очком стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард. У победителей отличился разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 37 очков.

Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 39-26, а «Тандер» – 3-е (40-25).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
121 : 129
ОТ (30:31, 31:27, 22:27, 30:28, 8:16)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 51, Макколлум - 25, Нуркич - 13, Худ - 10, Амину - 9, Карри - 8, Кантер - 3, Харклесс - 2, Трент-мл., Лейман, Леонард, Лябисье, Коллинс
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 37, Джордж - 32, Грант - 14, Шрёдер - 14, Адамс - 12, Ноэль - 6, Фергюсон - 6, Моррис - 4, Надер - 4, Фелтон, Грэнтем, Паттерсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент