51 очко Лилларда не спасло «Портленд» от поражения в овертайме от «Тандер»

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в овертайме со счётом 129:121 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Оклахома-Сити» набрал из краски 70 очков, пропустив 48, и выиграл борьбу за подборы 58-51, взяв 16 отскоков на чужом щите. При этом «Портленд» исполнил 47 штрафных бросков против 32 у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 51 очком стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард. У победителей отличился разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 37 очков.



Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 39-26, а «Тандер» – 3-е (40-25).