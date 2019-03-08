Лиллард: матчи «Портленда» и «Оклахома-Сити» напоминают войну

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отметил чрезвычайно напряжённый характер борьбы в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».



«Последние годы наши встречи с «Оклахома-Сити» во многом напоминают войну. Они полны силовой борьбы, грязных приёмов и драматичных концовок. Так было и на этот раз», – приводит слова Лилларда ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» в овертайме со счётом 121:129. При этом во второй четверти по техническому фолу получили разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук и центровой «Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич, а за 4,4 секунды до конца четвёртого периода Нуркич был удалён за второй технический фол, который он заработал за стычку с лёгким форвардом соперника Полом Джорджем.

Нуркич был удалён после того, как боднул Джорджа