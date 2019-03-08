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Воронцевич: в «Милане» есть целый ряд игроков, способных выдать суперматч

Воронцевич: в «Милане» есть целый ряд игроков, способных выдать суперматч
Баскетбол / Евролига

Мощный форвард ЦСКА Андрей Воронцевич считает, что в предстоящем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги команда должна реабилитироваться за поражение от «Химок» в Единой лиге ВТБ

«Милан» – очень серьёзная команда. Помимо Майка Джеймса, там есть ещё целый ряд очень сильных игроков, способных выдать суперматч. Нам надо сделать правильные выводы после поражения от «Химок» в Единой лиге, сплотиться ещё больше и показать свой лучший баскетбол. Мы не должны падать духом после неудачи в начале этой недели», – приводят слова Воронцевича «Известия».

На данный момент победная серия ЦСКА в Евролиге составляет шесть встреч, а «Милана» – пять. При этом «армейцы» занимают 2-е место в турнирной таблице, а итальянцы – 6-е.

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