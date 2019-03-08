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19 очков Хантера помогли ЦСКА победить «Олимпию Милан»

19 очков Хантера помогли ЦСКА победить «Олимпию Милан»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА одержал победу на домашней арене в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Команда Итудиса успешно начала встречу и после первой четверти вела с разницей в три очка — 27:24, а к большому перерыву преимущество «армейцев» составляло уже восемь баллов — 51:43.

Во второй половине встречи картина игры особо не поменялась, ЦСКА продолжал медленно наращивать преимущество, и к концу третьей десятиминутке оно выросло до десяти очков — 76:66. Лишь в заключительном игровом отрезке миланцы сумели немного сократить отставание, но на итог встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 101:95.

Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 19 очков. У «Олимпии» по 16 очков набрали Неманья Недович и Владимир Мицов.

Евролига. 25-й тур
08 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
101 : 95
(27:24, 24:19, 25:23, 25:29)
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Хантер - 19, Хиггинс - 18, Клайберн - 16, де Коло - 14, Боломбой - 9, Хайнс - 8, Курбанов - 7, Родригес - 6, Хэкетт - 4, Питерс, Ухов, Антонов
Олимпия Милан: Мицов - 16, Недович - 16, Брукс - 14, Джеймс - 13, Нанналли - 13, Кузминскас - 8, Тарчевски - 7, Джерреллс - 3, Омич - 3, Бернс - 2, Делла Валле, Чинчиарини
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