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37 очков Ларкина помогли «Анадолу Эфес» разгромить «Барселону»

37 очков Ларкина помогли «Анадолу Эфес» разгромить «Барселону»
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал «Барселону». Хозяева со стартовых минут захватили преимущество и уже в первой четверти повели в счёте с двузначной разницей — 24:12. В двух следующих четвертях каталонцы ещё пытались остаться в игре, сохраняя относительно приемлемое отставание — 53:64.

Но в заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» оформил ещё один мощный рывок, который помог стамбульцам завоевать победу с разгромным счётом — 92:70.

Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 37 очков и реализовавший 6 из 8 дальних попыток. Дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов оформил Эдриен Морман. У «Барселоны» 14 очков в актив записал Адам Ханга.

Евролига. 25-й тур
08 марта 2019, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
92 : 70
(24:12, 18:19, 22:22, 28:17)
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин - 37, Морман - 22, Мичич - 14, Симон - 10, Данстон - 5, Пляйсс - 4, Бьёбуа, Балбай, Бирсен, Мотум, Шанлы, Андерсон
Барселона: Ханга - 14, Томич - 13, Ориола - 8, Клавер - 8, Пангос - 7, Рибас - 6, Блажич - 5, Эртель - 5, Серафен - 2, Синглтон - 2, Пустовой, Курич
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