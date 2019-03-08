37 очков Ларкина помогли «Анадолу Эфес» разгромить «Барселону»

В Стамбуле завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал «Барселону». Хозяева со стартовых минут захватили преимущество и уже в первой четверти повели в счёте с двузначной разницей — 24:12. В двух следующих четвертях каталонцы ещё пытались остаться в игре, сохраняя относительно приемлемое отставание — 53:64.

Но в заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» оформил ещё один мощный рывок, который помог стамбульцам завоевать победу с разгромным счётом — 92:70.

Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 37 очков и реализовавший 6 из 8 дальних попыток. Дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов оформил Эдриен Морман. У «Барселоны» 14 очков в актив записал Адам Ханга.