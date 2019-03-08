Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» победить «Будучность»

«Олимпиакос» на выезде добыл победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Будучностью». Пирейцы сразу же завладели инициативой и уже в первой четверти повели с разницей в 6 очков — 27:21. Во втором игровом отрезке преимущество подопечных Блатта выросло до 17 очков — 51:34.

После большого перерыва команда из Греции не останавливалась и перед последней четвертью вела с разницей в 19 баллов — 73:54. Лишь в заключительные десять минут встречи «Олимпиакос» немного сбавил обороты и позволил «Будучности» сократить отставание. Итоговый успех гостей — 89:76.

Самым результативным в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 19 очков, дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов оформил Никола Милутинов. У «Будучности» по 13 очков набрали Эдвин Джексон и Филип Барович.