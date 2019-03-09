«Бостону» придётся включить в сделку Тейтума и Смарта, чтобы заполучить Дэвиса

Источник, близкий к руководству «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщил изданию Heavy, что «Бостон Селтикс» нужно будет включить в сделку форварда Джейсона Тейтума и защитника Маркуса Смарта, чтобы заполучить лидера команды из штата Луизиана Энтони Дэвиса.

«Бостон» сможет совершить обмен только после того, как подпишет новый контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом либо расстанется с ним.

Главным конкурентом «Селтикс» в борьбе за Дэвиса считается «Лос-Анджелес Лейкерс». Также заключить сделку с «Пеликанс» могут попытаться «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс» и любая команда, которая получит первый пик предстоящего драфта.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.