Д. Батлер: можно попытаться закрыть Хардена, но он всё равно наберёт очки

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер после выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (91:107) рассказал об игре в обороне против лидера техасцев Джеймса Хардена.

«Можно попытаться закрыть Хардена, но он всё равно найдёт выход из ситуации и создаст невероятную возможность набрать очки для себя или для кого-то другого. Он просто является таким баскетболистом. Именно поэтому всем нравится смотреть на его игру. В лиге все уважают Джеймса», — приводит слова Батлера журналист Джонатан Фейген на своей странице в «Твиттере».

В матче с «Филадельфией» Харден набрал 31 очко, собрал 10 подборов, отдал 7 результативных передач и совершил 2 перехвата за 32 минуты игрового времени.