«Нью-Орлеан» заинтересован в активах «Лейкерс» и готов обменять на них Дэвиса

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис в предстоящее межсезонье может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», информирует Heavy.

Источник издания, близкий к руководству «Пеликанс», на условиях анонимности сообщил, что клуб из штата Луизиана всё ещё заинтересован в активах «Лейкерс».

«Нью-Орлеан» хочет, чтобы в сделку был включён разыгрывающий калифорнийцев Лонзо Болл. Боссы «Пеликанс» считают, что вместе с защитником Джру Холидеем он сможет добиться больших успехов.

По мнению боссов «Нью-Орлеана», состав с Боллом, Холидеем, а также форвардами Брэндоном Ингрэмом и Кайлом Кузмой способен отлично выступить в следующем сезоне.

Главным конкурентом «Лейкерс» в борьбе за Дэвиса считается «Бостон Селтикс». Также заключить сделку с «Пеликанс» могут попытаться «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс» и любая команда, которая получит первый пик предстоящего драфта.