Тони Паркер не поможет «Шарлотт» в матче с «Милуоки»

В ночь с 9 на 10 марта мск в Милуоки (штат Висконсин, США) пройдёт матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Помочь гостям в этой встрече не сможет разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер, сообщает Rotoworld.

Тренерский штаб решил предоставить французу день отдыха. В нынешнем регулярном чемпионате Тони Паркер принял участие в 54 поединках, собирая в них коллекцию из 9,3 очка, 1,5 подбора и 3,8 результативной передачи за 18,0 минуты игрового времени в среднем.

На данный момент «Шарлотт Хорнетс» провёл 65 матчей в чемпионате, победив в 30 из них. Команда продолжает вести борьбу за попадание в топ-8 и занимает 10-е место в Восточной конференции.