Болл, вероятнее всего, пропустит остаток сезона

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, вероятнее всего, пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. 9 марта Лонзо прошёл повторное обследование на предмет растяжения связок голеностопного сустава и ушиба кости. Эту травму Болл получил в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (134:138 ОТ), который состоялся в середине января.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник принял участие в 47 матчах, набирая в них 9,3 очка, собирая 5,3 подбора, а также совершая 5,4 передачи и выполняя 1,5 перехвата за 30,3 минуты игрового времени в среднем.

Ранее сообщалось, что калифорнийской команде до завершения сезона уже не сможет помочь Брендон Ингрэм.