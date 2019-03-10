«Милуоки» и «Портленд» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и победил со счётом 131:114 (24:32, 31:27, 39:28, 37:27). Для «Хорнетс» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого 26 очков, 13 подборов, 6 передач и 1 блокшот. 25 очков набрал центровой «Бакс» Брук Лопес. В составе «Шарлотт» самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер, на счету которого 25 очков.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 127:120 (24:23, 42:24, 36:30, 25:43).