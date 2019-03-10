Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Биатлон. Масс старт.15 км. Мужчины
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» и «Портленд» добились домашних побед

«Милуоки» и «Портленд» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и победил со счётом 131:114 (24:32, 31:27, 39:28, 37:27). Для «Хорнетс» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого 26 очков, 13 подборов, 6 передач и 1 блокшот. 25 очков набрал центровой «Бакс» Брук Лопес. В составе «Шарлотт» самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер, на счету которого 25 очков.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 127:120 (24:23, 42:24, 36:30, 25:43).

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
131 : 114
(24:32, 31:27, 39:28, 37:27)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лопес - 25, Брогдон - 18, Миротич - 18, Бледсо - 11, Дивинченцо - 11, Миддлтон - 9, Ильясова - 7, Снелл - 4, Коннотон - 2, Хилл, Уилсон, Пау Газоль
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 25, Камински - 16, Бриджес - 15, Лэмб - 14, Батюм - 14, Зеллер - 10, Грэм - 6, Уильямс - 5, Монк - 3, Бэйкон - 3, Эрнангомес - 3, Мэк, Бийомбо
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
127 : 120
(24:23, 42:24, 36:30, 25:43)
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 26, Карри - 22, Лиллард - 18, Нуркич - 14, Кантер - 12, Харклесс - 9, Лейман - 9, Амину - 5, Саймонс - 5, Худ - 4, Леонард - 3, Лябисье, Коллинс
Финикс Санз: Букер - 23, Эйтон - 21, Убре - 17, Джонсон - 14, Бриджес - 12, Джексон - 9, Кроуфорд - 8, Холмс - 6, Дэниелс - 5, Бендер - 5, Мелтон, Спалдинг
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент