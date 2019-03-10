Роскошный проход Джеймса — в видеообзоре матча «Лейкерс» — «Бостон»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома встречался с «Бостон Селтикс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли роскошный проход через всю площадку форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, сокрушительный данк его партнёра по команде мощного форварда Джонатана Уильямса и эффектный трёхочковый разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга.



Матч завершился победой «Бостона» со счётом 120:107. Самыми результативными игроками встречи с 30 очками стали форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг. Теперь «Селтикс» занимают 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 41-26, а «Лейкерс» — 11-е в Западной (30-36).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».