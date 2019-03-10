Джордж оштрафован на $ 25 тыс. за публичную критику судей

НБА оштрафовала форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа на $ 25 тыс. за публичные критические высказывания в адрес судей, сообщает официальный сайт лиги.



Джордж остался недоволен работой арбитров в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». В нём Джордж, а также его партнёры по команде — разыгрывающий Расселл Уэстбрук и центровой Стивен Адамс — не смогли доиграть до конца из-за превышения лимита фолов. Этот случай стал вторым за последние 10 лет, когда одновременно были удалены три игрока стартовой пятёрки одной из команд. Кроме того, в той встрече «Клипперс» исполнили 46 штрафных бросков, а «Оклахома-Сити» – только 26.



Матч завершился выездным поражением «Тандер» со счётом 110:118.

Джордж — о судействе: всё выходит из-под контроля, нужно с этим разобраться