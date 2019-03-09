Джордж — о судействе: всё выходит из-под контроля, нужно с этим разобраться

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж раскритиковал работу рефери после выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (110:118).

«Плохое судейство. Просто плохое судейство. В нашу пользу так не свистят. Это продолжается весь сезон. Кто-то должен с этим разобраться. Всё выходит из-под контроля. Наши соперники просто ходят к штрафной линии.

Не понимаю этого. На площадке просто происходит какое-то дерьмо. Мы отдаём все силы, усердно играем. Нас хватают, царапают, держат, толкают, но нет никакой реакции рефери. При этом их никак не наказывают за плохое судейство.

Мы ничего не может с этим поделать. Я потеряю деньги за эти слова. Мы всегда теряем деньги, если решаем высказаться о судействе. Что есть, то есть. Это должно измениться, но я ничего не могу поделать.

Выхожу на паркет и профессионально делаю свою работу. Не знаю, должен ли Адам Сильвер разобраться с этой ситуацией. Мы ожидаем, что рефери тоже будут профессионально выполнять свои обязанности.

Нужно просто судить правильно. Когда мы выходим на паркет, у нас должно быть чувство, что всё будет справедливо. Именно в этом плане должно измениться судейство», — приводит слова Джорджа ESPN.