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Шикарные финты Ирвинга – в топ-10 дня в НБА

Шикарные финты Ирвинга – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Шикарные финты разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, мощные данки разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Томаша Саторански, лёгкого форварда «Финикс Санс» Келли Убре, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, лёгкого форварда «Бруклин Нетс» Родионса Куруцса и центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича, роскошные добивания сверху атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Бадди Хилда и лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса а также трёхочковый баззер-битер атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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