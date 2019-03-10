Эмбиид планирует сыграть с «Индианой». Он пропустил восемь последних матчей

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид планирует выйти на площадку в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс», информирует ESPN. Игра начнётся в 22:30 мск.

Камерунский баскетболист пропустил последние восемь матчей «Сиксерс» из-за травмы левого колена. Без Эмбиида «Филадельфия» одержала четыре победы и потерпела четыре поражения, в том числе уступив в двух последних матчах — с «Чикаго Буллз» и «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем регулярном чемпионате Эмбиид принял участие в 54 матчах, набирая 27,3 очка, собирая 13,5 подбора, а также совершая 3,5 передачи и 1,9 блок-шота за 33,7 минуты игрового времени. «Филадельфия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.