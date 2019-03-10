Пашутин: «Автодор» будет до последнего биться за плей-офф

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам Пашутина, его команда до последнего будет сражаться за попадание в восьмёрку сильнейших по итогам регулярного сезона.



«Позволили сопернику быстро оторваться в счете, давали совершать открытые броски. Вторую и третью четверть провели лучше, смогли сократить отставание до шести очков, но в итоге все же в концовке «Зенит» оказался сильнее. Не хочу давать пустых обещаний, но будем до последнего биться за плей-офф», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 103:81 (26:19, 29:17, 18:26, 30:19) в пользу «Зенита».