Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пашутин: «Автодор» будет до последнего биться за плей-офф

Пашутин: «Автодор» будет до последнего биться за плей-офф
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам Пашутина, его команда до последнего будет сражаться за попадание в восьмёрку сильнейших по итогам регулярного сезона.

«Позволили сопернику быстро оторваться в счете, давали совершать открытые броски. Вторую и третью четверть провели лучше, смогли сократить отставание до шести очков, но в итоге все же в концовке «Зенит» оказался сильнее. Не хочу давать пустых обещаний, но будем до последнего биться за плей-офф», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 103:81 (26:19, 29:17, 18:26, 30:19) в пользу «Зенита».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент