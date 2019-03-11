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Дабл-дабл Лаури помог «Торонто» победить «Майами»

Дабл-дабл Лаури помог «Торонто» победить «Майами»
Баскетбол / НБА

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Нациаональной баскетбольной ассоциации. «Рэпторс» с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимущсетвом в 5 очков. Во втором игровом отрезке «Торонто» продолжил наращивать преимущсетво, к большому перерыву уже ведя в счёте с разницей «+14».

После перерыва «Майами» удалось выровнять игру, однако отыграться в третьей четверти им так и не удалось, а в заключительном игровом отрезке «Торонто» снова удался рывок. Итоговый счёт встречи — 125:104 (32:27, 36:27, 23:25, 34:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, собравший дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев отличился Бэм Адебайо, набравший 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Майами Хит
Майами
104 : 125
(27:32, 27:36, 25:23, 25:34)
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Адебайо - 19, Уэйд - 15, Уэйтерс - 15, Макгрудер - 13, Горан Драгич - 11, Уинслоу - 10, Ричардсон - 8, Уайтсайд - 8, Джонс - 4, Олиник - 1, Джонсон, Андерсон, Хаслем
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Сиакам - 20, Грин - 15, Пауэлл - 15, Ануноби - 11, Лин - 11, Маккоу - 10, Ибака - 10, Марк Газоль - 6, Миллер - 3, Буше
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