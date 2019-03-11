Дабл-дабл Лаури помог «Торонто» победить «Майами»

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Нациаональной баскетбольной ассоциации. «Рэпторс» с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимущсетвом в 5 очков. Во втором игровом отрезке «Торонто» продолжил наращивать преимущсетво, к большому перерыву уже ведя в счёте с разницей «+14».



После перерыва «Майами» удалось выровнять игру, однако отыграться в третьей четверти им так и не удалось, а в заключительном игровом отрезке «Торонто» снова удался рывок. Итоговый счёт встречи — 125:104 (32:27, 36:27, 23:25, 34:25).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, собравший дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев отличился Бэм Адебайо, набравший 19 очков.