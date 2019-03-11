33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

«Филадельфия Сиксерс» выиграл у «Индианы Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 106:89.



Хозяева совершили решающий рывок в конце третьей и в начале заключительной четверти. После счёта 67:70 им удалось набрать 13 очков подряд, а затем они уверенно довели дело до победы.



Самым результативным игроком встречи оказался камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, в активе которого 33 очка и 12 подборов. Его партнёр по команде Тобиас Харрис прибавил к ним 16 очков и 8 подборов. Хорватский форвард «Индианы» Боян Богданович набрал 18 очков.



«Пэйсерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиксерс» идут на третьей строчке. У обеих команд по 42 победы в 67 проведённых играх.