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33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» выиграл у «Индианы Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 106:89.

Хозяева совершили решающий рывок в конце третьей и в начале заключительной четверти. После счёта 67:70 им удалось набрать 13 очков подряд, а затем они уверенно довели дело до победы.

Самым результативным игроком встречи оказался камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, в активе которого 33 очка и 12 подборов. Его партнёр по команде Тобиас Харрис прибавил к ним 16 очков и 8 подборов. Хорватский форвард «Индианы» Боян Богданович набрал 18 очков.

«Пэйсерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиксерс» идут на третьей строчке. У обеих команд по 42 победы в 67 проведённых играх.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
106 : 89
(26:25, 25:34, 21:11, 34:19)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Харрис - 16, Симмонс - 15, Батлер - 12, Редик - 9, Скотт - 8, Эннис - 8, Макконнел - 2, Паттон, Джонсон, Болден
Индиана Пэйсерс: Богданович - 18, Коллисон - 14, Макдермотт - 10, Сабонис - 9, Янг - 9, Холидей - 6, О'Куинн - 6, Тёрнер - 6, Мэттьюз - 5, Джозеф - 4, Лиф - 2, Самнер, Рид
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