Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах, уступив «Финиксу»

«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах, уступив «Финиксу»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:111. Стартовую четверть «воины» выиграли с преимуществом в 13 очков. За 5 минут и 18 секунд до истечения основного времени гости уступали 97:98, но сумели вырвать победу.

В составе победителей дабл-дабл из 37 очков и 11 результативных передач оформил Девин Букер. 22 балла на счету Келли Убре. У действующих чемпионов 28 очков набрал Клей Томпсон, 25 – Кевин Дюрант. Томпсон и Стивен Карри на двоих реализовали 8 бросков из 30 из-за дуги.

«Голден Стэйт» (45-21) потерпел четвёртое поражение в шести матчах, но остался лидером Западной конференции. У «Финикса» (16-52) четыре победы в пяти встречах.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
111 : 115
(29:16, 28:40, 23:23, 31:36)
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Дюрант - 25, Карри - 18, Казинс - 13, Маккинни - 8, Игуодала - 6, Грин - 6, Луни - 5, Ливингстон - 2, Белл, Кук, Эванс, Йеребко
Финикс Санз: Букер - 37, Убре - 22, Эйтон - 18, Джонсон - 10, Бриджес - 10, Холмс - 9, Джексон - 7, Бендер - 2, Кроуфорд, Мелтон, Спалдинг, Дэниелс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент