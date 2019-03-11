«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах, уступив «Финиксу»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:111. Стартовую четверть «воины» выиграли с преимуществом в 13 очков. За 5 минут и 18 секунд до истечения основного времени гости уступали 97:98, но сумели вырвать победу.

В составе победителей дабл-дабл из 37 очков и 11 результативных передач оформил Девин Букер. 22 балла на счету Келли Убре. У действующих чемпионов 28 очков набрал Клей Томпсон, 25 – Кевин Дюрант. Томпсон и Стивен Карри на двоих реализовали 8 бросков из 30 из-за дуги.

«Голден Стэйт» (45-21) потерпел четвёртое поражение в шести матчах, но остался лидером Западной конференции. У «Финикса» (16-52) четыре победы в пяти встречах.