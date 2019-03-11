Харден прервал серию из 43 матчей, в которых был самым результативным в команде

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 20 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», в то время как его партнёр по команде Эрик Гордон записал в актив 26 очков. Таким образом, Харден прервал серию из 43 встреч, в каждой из которых оказывался самым результативным баскетболистом «Хьюстона». Эта серия стала второй по продолжительности в истории лиги. Ранее только Майклу Джордану в составе «Чикаго Буллз» удавалось становиться лучшим в команде по набранным очкам в течение 66 игр подряд в 1988 году.



Встреча завершилась выездной победой «Рокетс» со счётом 94:93. Харден в ней также совершил 5 подборов, отдал 4 результативные передачи и поставил блок-шот за 34 минуты.

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