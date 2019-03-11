Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден: я не могу играть агрессивно и в нападении, и в обороне

Харден: я не могу играть агрессивно и в нападении, и в обороне
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден объяснил причины низкой для себя результативности и большого количества фолов в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».

«Я не могу действовать агрессивно и в нападении, и в обороне и постоянно держу это в голове. Но для того и существует команда, чтобы компенсировать спады отдельных игроков.

В нынешнем сезоне мы провели немало встреч, где играли плохо и уступали. На этот раз мы смогли победить при слабой игре», – приводит слова Хардена ESPN.

Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 94:93. Защитник в ней набрал 20 очков, совершил 5 подборов, отдал 4 результативные передачи и поставил блок-шот при 5 фолах за 34 минуты.

Харден прервал серию из 43 матчей, в которых был самым результативным в команде
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент