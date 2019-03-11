Стивен Карри: в прошлом сезоне дела у «Голден Стэйт» были намного хуже

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» призвал не придавать особого значения полосе неудач команды.



«Давайте не забывать, что в прошлом сезоне дела у нас были намного хуже, чем сейчас. Ведь тогда нас ещё и травмы преследовали. Сейчас же все ключевые игроки здоровы. Мы уже выяснили, что нам нужно, чтобы подойти к плей-офф в оптимальной формы. Просто ещё не реализовали это. Поэтому пока чувствуем себя не в своей тарелке», – приводит слова Карри ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для команды четвёртым в шести последних играх. На сегодня она занимает 1-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.

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