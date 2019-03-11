Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дюрант не доиграл матч с «Финиксом» из-за травмы ноги

Дюрант не доиграл матч с «Финиксом» из-за травмы ноги
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант из-за ушиба голеностопа правой ноги был вынужден покинуть площадку в середине четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для команды четвёртым в шести последних играх. Дюрант успел набрать 25 очков, совершить 2 подбора, отдать 3 результативные передачи и сделать 2 перехвата за 30 минут. В нынешнем сезоне на данный момент форвард пропустил всего два матча. Он является вторым по результативности игроком команды после разыгрывающего Стивена Карри, записывая в актив по 27,5 очка в среднем за игру.

«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах, уступив «Финиксу»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент