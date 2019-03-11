Трушкин: главная цель «Зенита» — выйти в плей-офф

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился впечатлениями от матча с «Автодором».



«Прежде всего, приятно выиграть, последние два матча были очень неудачными. К сожалению, снова случился провал, «Автодор» сократил отставание до шести очков. Рады были видеть так много болельщиков, видно, что Петербург соскучился по баскетболу. Хотелось подарить болельщикам красивый счёт и красивые моменты.



Главная цель — выйти в плей-офф. Сейчас нужно обеспечить себе хорошее место. Второе — почувствовать свою игру. В играх на вылет побеждает тот, кто лучше готов», — приводит слова Владислава Трушкина официальный сайт санкт-петербургской команды.



Встреча завершилась со счётом 103:81 (26:19, 29:17, 18:26, 30:19) в пользу «Зенита».