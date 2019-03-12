«Хьюстон» одержал девятую победу кряду, «Бруклин» разгромил «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (42-25) на домашнем паркете обыграл «Шарлотт Хорнетс» (30-37) — 118:106. Хозяева одержали девятую победу кряду.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Кемба Уокер, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. У «Хьюстона» дабл-даблами отметились Джеймс Харден (28 баллов и 10 результативных передач), Клинт Капела (19 очков и 15 подборов) и Крис Пол (10 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (36-33) дома разгромил «Детройт Пистонс» (34-32) — 103:75. Гости прервали серию из пяти побед.

В составе победителей 19 очков набрал Спенсер Динуайдди. Аллен Крэбб оформил дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов. У «Детройта» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов.