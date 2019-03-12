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«Хьюстон» одержал девятую победу кряду, «Бруклин» разгромил «Детройт»

«Хьюстон» одержал девятую победу кряду, «Бруклин» разгромил «Детройт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (42-25) на домашнем паркете обыграл «Шарлотт Хорнетс» (30-37) — 118:106. Хозяева одержали девятую победу кряду.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Кемба Уокер, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. У «Хьюстона» дабл-даблами отметились Джеймс Харден (28 баллов и 10 результативных передач), Клинт Капела (19 очков и 15 подборов) и Крис Пол (10 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (36-33) дома разгромил «Детройт Пистонс» (34-32) — 103:75. Гости прервали серию из пяти побед.

В составе победителей 19 очков набрал Спенсер Динуайдди. Аллен Крэбб оформил дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов. У «Детройта» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
118 : 106
(38:19, 33:25, 22:36, 25:26)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Харден - 28, Гордон - 22, Капела - 19, Фарид - 16, Пол - 10, Риверс - 8, Шамперт - 6, Грин - 6, Такер - 3, Кларк, Илариу
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 40, Камински - 15, Бэйкон - 13, Бриджес - 12, Монк - 10, Лэмб - 8, Грэм - 6, Эрнангомес - 2, Батюм, Мэк, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
103 : 75
(27:19, 34:16, 27:27, 15:13)
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Динуайдди - 19, Краббе - 14, Куруч - 13, Харрис - 12, ЛеВерт - 12, Расселл - 11, Аллен - 11, Кэрролл - 5, Пинсон - 3, Дэвис - 3, Дадли, Напьер, Холлис-Джефферсон
Детройт Пистонс: Драммонд - 13, Гриффин - 10, Галлоуэй - 9, Смит - 9, Робинсон - 8, Джексон - 6, Эллингтон - 6, Браун - 5, Мейкер - 5, Кеннард - 2, Пачулия - 2, Томас, Лойер
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