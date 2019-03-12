«Оклахома» обыграла «Юту» благодаря дабл-даблам Уэстбрука и Джорджа

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде взял верх над «Ютой Джаз» — 98:89. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 28:16.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митечлл, набравший 25 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 баллов и 12 подборов. 17 очков на счету Ройса О’Нила. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги.

В составе победителей дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (23 очка и 11 подборов) и Пол Джордж (14 баллов и 11 подборов). 24 очка на счету Денниса Шрёдера.

«Оклахома» (41-26) продолжает чередовать проигрыши с победами. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (37-29) потерпела третье поражение в четырёх матчах и опустилась на восьмую строчку.