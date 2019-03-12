Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома» обыграла «Юту» благодаря дабл-даблам Уэстбрука и Джорджа

«Оклахома» обыграла «Юту» благодаря дабл-даблам Уэстбрука и Джорджа
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде взял верх над «Ютой Джаз» — 98:89. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 28:16.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митечлл, набравший 25 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 баллов и 12 подборов. 17 очков на счету Ройса О’Нила. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги.

В составе победителей дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (23 очка и 11 подборов) и Пол Джордж (14 баллов и 11 подборов). 24 очка на счету Денниса Шрёдера.

«Оклахома» (41-26) продолжает чередовать проигрыши с победами. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (37-29) потерпела третье поражение в четырёх матчах и опустилась на восьмую строчку.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
89 : 98
(21:22, 16:28, 26:27, 26:21)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Митчелл - 25, О'Нил - 17, Гобер - 15, Краудер - 12, Инглс - 5, Фэйворс - 5, Сефолоша - 3, Аллен - 3, Корвер - 2, Юдо - 2, Экзам, Ньянг
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 24, Уэстбрук - 23, Джордж - 14, Грант - 12, Адамс - 12, Ноэль - 5, Фергюсон - 5, Надер - 3, Фелтон, Моррис, Грэнтем, Бертон, Паттерсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент