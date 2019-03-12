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«Клипперс» одержали пятую победу подряд, разгромив «Бостон»

«Клипперс» одержали пятую победу подряд, разгромив «Бостон»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете разгромил «Бостон Селтикс» — 140:115. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс, набравший 34 очка за 23 минуты. 25 баллов на счету Данило Галлинари (4 из 5 из-за дуги), 20 очков на счету Монтреза Харрелла.

В составе «Бостона» 26 очков в активе Терри Розира. Он реализовал 6 бросков из 9 и-за дуги. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач. 22 очка на счету Джейлена Брауна.

«Клипперс» (39-29) одержали пятую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (41-27) впервые уступил за четыре матча.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
140 : 115
(25:19, 37:30, 39:36, 39:30)
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 34, Галлинари - 25, Харрелл - 20, Зубац - 14, Жильжо-Александер - 12, Шамет - 11, Беверли - 11, Торнвелл - 5, Грин - 4, Темпл - 2, Чендлер - 2, Уоллес
Бостон Селтикс: Розир - 26, Браун - 22, Ирвинг - 18, Моррис - 11, Хорфорд - 10, Хэйворд - 8, Смарт - 8, Оджелей - 4, Уонамэйкер - 2, Тайс - 2, Бэйнс - 2, Ябуселе - 1, Уильямс - 1
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