«Клипперс» одержали пятую победу подряд, разгромив «Бостон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете разгромил «Бостон Селтикс» — 140:115. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс, набравший 34 очка за 23 минуты. 25 баллов на счету Данило Галлинари (4 из 5 из-за дуги), 20 очков на счету Монтреза Харрелла.

В составе «Бостона» 26 очков в активе Терри Розира. Он реализовал 6 бросков из 9 и-за дуги. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач. 22 очка на счету Джейлена Брауна.

«Клипперс» (39-29) одержали пятую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (41-27) впервые уступил за четыре матча.