Представитель Ибаки заявил, что драка была спровоцирована словами Крисса

Центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались во время матча НБА.



Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Игроков пришлось разнимать одноклубникам, тренерам и рефери. Судьи удалили с паркета обоих участников конфликта.

Ибака после матча не стал общаться с журналистами. Однако, как сообщает Clutch Points. Серж через своего представителя подтвердил, что драка началась из-за нелицеприятных слова Крисса в его адрес.

Видео инцидента посмотреть на странице Bleacher Report в «Инстаграме».



Матч завершился победой «Кавальерс» со счётом 126:101. Крисс за 14 минут игрового времени собрал 3 подбора и совершил 1 блок-шот. Ибака записал в актив 8 очков, 7 подборов и 1 блок-шот за 17 минут.

