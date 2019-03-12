«Химки» до конца сезона возьмут в аренду Яниса Тимму

Греческий «Олимпиакос» отдаст в аренду лёгкого форварда команды Яниса Тимму в «Химки», сообщает Eurohoops. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом Тимма не сможет помочь «Химкам» в матчах Евролиги и будет допущен лишь к играм Единой лиги ВТБ. Стороны пришли к соглашению, а официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

Минувшим летом форвард сборной Латвии подписал контракт с «Олимпиакосом» на два года. Но теперь тренерский штаб решил дать возможность Тимме выступать в другом месте, так как пока Дэвид Блатт не видит для него места в ротации.

В нынешнем сезоне Евролиги Тимма принял участие в 23 поединках, набирая в них 3,4 очка и собирая 0,9 подбора за 11 минут игрового времени в среднем.

В прошлом Тимма уже выступал в России. С 2015 по 2017 год он защищал цвета «Зенита».