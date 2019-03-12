Порзингис: мне сложно говорить о периоде в «Нью-Йорк Никс»

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис признался, что ему пока не хочется оценивать период карьеры в составе «Нью-Йорк Никс». Латвиец покинул команду в результате обмена уже в ходе нынешнего сезона.

«Я получил огромный опыт, проживая в Нью-Йорке, но мне всё ещё сложно говорить о периоде конкретно в „Нью-Йорк Никс“. Обмен случился относительно недавно, летом, когда всё успокоится, расскажу об этом более подробно.

Что касается состояния здоровья, чувствую себя отлично и по-настоящему хочу вернуться. Но мне нужно набраться терпения и выбрать правильный момент. Тренер мне ещё не дал точного ответа, сыграю ли в этом сезоне. Пока продолжаю работу по восстановлению и очень доволен прогрессом", — приводит слова Порзингиса Eurohoops.