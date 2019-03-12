Лав не поможет «Кливленду» в матче с «Филадельфией»

В ночь на 13 марта мск в штате Пенсильвания состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся местная команда «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс». Команде гостей в этом поединке не сможет помочь тяжёлый форвард Кевин Лав.

Тренерский штаб решил предоставить лидеру «Кавс» день отдыха, сообщает Rotoworld. В нынешнем сезоне Кевин Лав из-за травм принял участие лишь в 14 встречах, набирая в них 18,6 очка, собирая 11,4 подбора и совершая 2,3 результативные передачи за 27,3 минуты игрового времени в среднем.

«Кливленд Кавальерс» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 побед в 67 встречах. «Филадельфия» находится на третьем месте Восточной конференции, у клуба 42 победы в 67 матчах.