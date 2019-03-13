«Нижний Новгород» уступил «Венеции» в ответном матче, но прошёл в 1/4 финала ЛЧ

В Венеции завершилась ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, в котором местная «Умана Рейер Венеция» принимала «Нижний Новгород». Первый матч противостояния завершился со счётом 95:72 в пользу нижегородцев, так что итальянской команде необходимо было отыгрывать серьезное отставание.

Хозяева уверенно начали встречу и уже в первой четверти повели с разницей в 7 очков — 19:12, но в следующей десятиминутке подопечные Лукича стабилизировали игру и на большой перерыв команды ушли при счёте 37:31 в пользу «Умана Рейер Венеция».

Во второй половине итальянцы контролировали ход встречи, в заключительной четверти «Нижний Новгород» и вовсе провалился, но всё же, невзирая на поражение со счётом 66:84, сумел удержать преимущество первого матча и обеспечил путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Там команда Лукича встретится с победителем пары «Антверпен» — «Мурсия».