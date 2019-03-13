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«Нижний Новгород» уступил «Венеции» в ответном матче, но прошёл в 1/4 финала ЛЧ

«Нижний Новгород» уступил «Венеции» в ответном матче, но прошёл в 1/4 финала ЛЧ
Баскетбол / Еврокубок

В Венеции завершилась ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, в котором местная «Умана Рейер Венеция» принимала «Нижний Новгород». Первый матч противостояния завершился со счётом 95:72 в пользу нижегородцев, так что итальянской команде необходимо было отыгрывать серьезное отставание.

Хозяева уверенно начали встречу и уже в первой четверти повели с разницей в 7 очков — 19:12, но в следующей десятиминутке подопечные Лукича стабилизировали игру и на большой перерыв команды ушли при счёте 37:31 в пользу «Умана Рейер Венеция».

Во второй половине итальянцы контролировали ход встречи, в заключительной четверти «Нижний Новгород» и вовсе провалился, но всё же, невзирая на поражение со счётом 66:84, сумел удержать преимущество первого матча и обеспечил путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Там команда Лукича встретится с победителем пары «Антверпен» — «Мурсия».

Лига чемпионов ФИБА. 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 22:30 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
84 : 66
(19:12, 18:19, 23:19, 24:16)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Умана Рейер: Тонут - 5, Дэй - 4, Хэйнс - 3, де Николао - 3, Брамос - 2, Стоун, Видмар, Билига, Джури, Маццола, Серелья, Уотт
Нижний Новгород: Драгичевич - 4, Узинский - 3, Перри - 2, Астапкович - 1, Комолов, Жбанов, Стребков, Торопов, Герасимов, Хаммер, Черапович, Бабурин
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