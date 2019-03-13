Дж. Роуз: не думаю, что будущее Др. Грина связано с «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джейлен Роуз прокомментировал недовольство главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра действиями форварда команды Дрэймонда Грина.

В концовке домашнего матча с «Финикс Санз» (111:115) камеры показали Керра, который разговаривал с одним из своих помощников. Судя по движениям губ специалиста, он сказал: «Меня достало всё это дерьмо от Дрэймонда».

«Да, я считаю, что эта ситуация показывает, что у «Голден Стэйт» большие проблемы. Уверен, каждый тренер, под руководством которого я играл, говорил такие слова обо мне. С подобным приходится сталкиваться. Думаю ли я, что будущее Грина связано с «Уорриорз»? Нет, но не обязательно из-за того, что сказал Керр», — сказал Роуз в эфире телеканала ESPN.