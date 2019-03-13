Айрлэнд: «Автодору» с «Вюрцбургом» придётся нелегко, мы обязаны выигрывать

Защитник «Автодора» Энтони Айрлэнд поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча его команды с «Вюрцбургом» в рамках 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа.

«Сегодня для нас очень важный матч в Германии, который мы обязаны выигрывать. Очевидно, что придётся нелегко. «Вюрцбург» имеет преимущество, и мы должны побеждать их с разницей в 4 очка или более. Но я верю, что у нас большие шансы на успех, поскольку после «Зенита» мы провели несколько дней хороших тренировок, и тренер предоставил нам отличный план на игру.

Теперь наша задача как игроков – качественно выполнить его и принести те жертвы, которые могут понадобиться для победы. Как я уже говорил, легко не будет. Однако мы обязаны вложить в эту игру все наши сердца и сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут. Нам следует сделать этот шаг вперёд, чтобы добиться победы и выйти в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа», — цитирует Айрлэнда пресс-служба «Автодора».

Ответная игра «Автодора» и «Вюрцбурга» пройдёт сегодня, 13 марта, в Вюрцбурге (Германия). Начало — в 21:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счётом 79:76 в пользу немецкого клуба.