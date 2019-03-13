Куртинайтис: Тимма для нас — хороший выбор

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал аренду лёгкого форварда команды Яниса Тимму в «Химки».



«У нас серьёзные проблемы с подбором, поэтому мы решили «увеличить» состав и пригласили в команду высокого второго номера Харрисона и лёгкого форварда Тимму, который способен играть и на позиции четвёртого номера. Тимма хорошо борется под кольцом и имеет поставленный бросок. В данный момент для нас это очень хороший выбор.



С ним мы усилим работу под кольцом, а также станем играть агрессивнее. Тимму я знаю давно, это хороший игрок, просто он, возможно, не нашёл своего места в «Олимпиакосе», хотя в «Басконии» играл здорово, не говоря уже о «Зените». У него большой потенциал, который мы намерены раскрыть», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды.