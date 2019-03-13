Куртинайтис: выступаем дома и постараемся дать «Реалу» бой

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



«К «Реалу» готовимся как обычно. Сейчас испанцы находятся в очень хорошей форме и были, бесспорно, лучшими в матче с «Фенербахче». Будет сложно, потому что, даже несмотря на травмированных игроков, у них достаточно боеспособный состав. Их главный игрок — Серхио Юй, которого мы должны сдержать прежде всего. Знаем, какие игры выдает Джейси Кэрролл.



Конечно, мы уступаем сопернику в росте, особенно против таких игроков, как Тавареш и Айон. Думаю, это мы сможем компенсировать своим старанием, агрессией и работой в защите. Мы всегда настроены на победу, к тому же выступаем дома и постараемся дать «Реалу» бой», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.