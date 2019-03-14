«Оклахома-Сити» и «Вашингтон» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 108:96 (19:27, 23:25, 38:26, 28:18). Таким образом, «Нетс» прервали победную серию из четырёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 11 передач. 25 очков и 9 подборов в активе форварда хозяев Пола Джорджа. Самым результативным в составе «Бруклина» стал Спенсер Динуайдди, на счету которого 25 очков.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уверенно обыграл «Орландо Мэджик» — 100:90 (29:28, 32:25, 15:21, 24:16).