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«Оклахома-Сити» и «Вашингтон» добились домашних побед

«Оклахома-Сити» и «Вашингтон» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 108:96 (19:27, 23:25, 38:26, 28:18). Таким образом, «Нетс» прервали победную серию из четырёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 11 передач. 25 очков и 9 подборов в активе форварда хозяев Пола Джорджа. Самым результативным в составе «Бруклина» стал Спенсер Динуайдди, на счету которого 25 очков.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уверенно обыграл «Орландо Мэджик» — 100:90 (29:28, 32:25, 15:21, 24:16).

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
108 : 96
(19:27, 23:25, 38:26, 28:18)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 31, Джордж - 25, Грант - 15, Адамс - 13, Шрёдер - 7, Бертон - 7, Ноэль - 6, Надер - 2, Фергюсон - 2, Фелтон, Моррис, Диалло, Паттерсон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 25, Расселл - 14, Харрис - 13, Куруч - 8, ЛеВерт - 8, Аллен - 8, Краббе - 8, Дадли - 6, Дэвис - 6, Пинсон, Напьер, Холлис-Джефферсон
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
100 : 90
(29:28, 32:25, 15:21, 24:16)
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Брайант - 21, Паркер - 19, Рэндл - 13, Грин - 8, Портис - 6, Браун - 6, Ариза - 2, Саторански - 2, Деккер, Маинми, Джонсон
Орландо Мэджик: Вучевич - 20, Огастин - 16, Гордон - 13, Айзек - 13, Фурнье - 8, Берч - 7, Росс - 7, Грант - 4, Ивунду - 2, Мартин, Каупейн, Джефферсон, Фразьер
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