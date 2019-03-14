Эффектные аллей-упы на Уайтсайда и Адебайо — в обзоре матча «Майами» — «Детройт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Майами на «Американ Эйрлайнс-Арене» и завершилась со счётом 108:74 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хит» Джастис Уинслоу, собравший коллекцию из 16 очков, 5 подборов, 2 передач и 2 перехватов. Центровой Хассан Уайтсайд записал в актив 13 очков, 11 подборов, 1 результативную передачу и 1 блок-шот. Эдрис Адебайо, выступающий на позиции пятого номера, набрал 10 очков, собрал 5 подборов и отдал 1 передачу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Детройт» (34-33) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Майами» (32-35) — восьмое.