Уэйд обошёл Майкла Джордана по блок-шотам за карьеру

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (114:113) совершил два блок-шота.

Уэйд вышел на первое место по блокам за карьеру среди защитников, обойдя легендарного игрока «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майкла Джордана.

В активе ветерана «Майами» 1052 заблокированных броска в играх регулярного чемпионата и плей-офф. Джордан всё ещё является лидером по блок-шотам среди защитников в матчах «регулярки» (893). Шестикратный чемпион НБА опережает Дуэйна по этому показателю на 16 блоков.

Видео доступно на странице «Майами» в «Твиттере».

Напомним, нынешний сезон — последний в карьере Уэйда. 37-летний защитник выступает в лиге с 2003 года.