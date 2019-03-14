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«Олимпиакос» может уйти из чемпионата Греции в Адриатическую лигу

«Олимпиакос» может уйти из чемпионата Греции в Адриатическую лигу
Баскетбол

Баскетбольный клуб «Олимпиакос» может покинуть национальный чемпионат Греции и перейти в Адриатическую лигу. Об этом сообщает Sportando.

Отмечается, что руководство «Олимпиакоса» связывалось с представителями Адриатической лиги с просьбой предоставить информацию о правилах и условиях вступления в лигу со следующего сезона. Генеральный директор Адриатической лиги Кресимир Новосел подтвердил, что «красные» провели предварительные переговоры с лигой.

«Олимпиакос связался с нами, чтобы узнать подробности об участии», — сказал Новосел.

У «Олимпиакоса» в греческом чемпионате конфликт с «Панатинаикосом». «Олимпиакос» покинул площадку в перерыве последнего матча с «Панатинаикосом». После этой игры «красные» заявили, что сыграют против «Пао» только с иностранными судьями. В «Панатинаикосе» не приняли этого условия.

Напомним, что Адриатическая лига включает в себя команды из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Израиля.

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