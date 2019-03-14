Пол: чтобы победить «Уорриорз», недостаточно играть усердно, нужно играть умно

Баскетболист «Хьюстон Рокетс» Крис Пол прокомментировал поражение своей команды «Голден Стэйт Уорриорз», которые обыграли её со счётом 106:104 и прервали победную серию «Рокетс» из девяти побед.

«Мы просто не играли по-умному, вот и всё. Мы позволили им совершить слишком много бросков. Мы говорим об этом всё время. Чтобы победить их, независимо от того, кто с ними играет, недостаточно играть усердно. С ними ты должен играть умно», — цитирует Пола Clutch Points.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томспон, набравший 30 очков. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги. 27 баллов на счету Демаркуса Казинса, 24 – у Стивена Карри.



В составе «Рокетс» дабл-даблами отметились Джеймс Харден (29 очков и 10 результативных передач) и Клинт Капела (13 баллов и 13 подборов). 24 очка на счету Криса Пола, 17 – у Эрика Гордона.