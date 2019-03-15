«Юта» разгромила «Миннесоту» и поднялась на шестое место на Западе

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» — 120:100. Гости не смогли взять верх ни в одной из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Он реализовал 3 броска из 4 из-за дуги. 14 баллов в активе Эндрю Уиггинса.

В составе победителей дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (17 очков и 11 подборов) и Руди Гобер (10 баллов и 13 подборов). 24 балла набрал Донован Митчелл, 18 – Джей Краудер.

«Юта» (39-29) одержала вторую победу подряд и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (32-37) – 10-я.