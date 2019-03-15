Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Юта» разгромила «Миннесоту» и поднялась на шестое место на Западе

«Юта» разгромила «Миннесоту» и поднялась на шестое место на Западе
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» — 120:100. Гости не смогли взять верх ни в одной из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Он реализовал 3 броска из 4 из-за дуги. 14 баллов в активе Эндрю Уиггинса.

В составе победителей дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (17 очков и 11 подборов) и Руди Гобер (10 баллов и 13 подборов). 24 балла набрал Донован Митчелл, 18 – Джей Краудер.

«Юта» (39-29) одержала вторую победу подряд и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (32-37) – 10-я.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
120 : 100
(34:25, 30:30, 27:26, 29:19)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Митчелл - 24, Краудер - 18, Фэйворс - 17, Инглс - 12, Корвер - 11, Гобер - 10, Рубио - 8, Ньянг - 8, Нето - 7, О'Нил - 5, Экзам, Сефолоша, Юдо
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Уиггинс - 14, Джонс - 12, Шарич - 10, Дьенг - 8, Бэйлесс - 8, Бэйтс-Диоп - 6, Толливер - 6, Гибсон - 6, Рейнольдс - 2, Окоги - 2, Террелл, Уильямс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент