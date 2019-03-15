Шикарный каскад финтов и данк Дончича – в топ-10 дня в НБА

Роскошный проход разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса, сокрушительные данки форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и атакующего защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла, шикарный каскад финтов защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, эффектное добивание в касание атакующего защитника «Индиана Пэйсерс» Уэсли Мэттьюза, а также невероятные баззер-битеры лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, разыгрывающего «Индианы» Кори Джозефа и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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