Швед: нет Микки, и «Химки» не могут взять подбор. Отлично, что вернулся Соколов

Защитник «Химок» Алексей Швед выразил мнение, что на игру его команды в проигранном матче Евролиги с «Реалом» (75:100) повлияло отсутствие центрового Джордана Микки.



«Плохо играли, дали подобрать очень много мячей «Реалу» – намного больше атак у них было. Надо всем играть в защите. Сейчас есть проблемы с большими – нет Микки, и мы не можем взять подбор, уже много из-за этого матчей проиграли. Надо всем идти на подбор, отсекать соперника, стараться намного больше, чем сегодня. Пусть в плей-офф Евролиги уже не попасть, надо биться и бороться во всех матчах, показывать свой лучший баскетбол.



Отлично, что в «Химки» вернулся центровой Дима Соколов. Он тренируется сейчас, надеюсь, скоро уже с нами будет играть. Как он смотрится? Дима всегда отлично смотрится», – цитирует Шведа «Р-Спорт».